Несколько человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Маршрутка и грузовик столкнулись в Челябинске в пятницу, по предварительным данным, пострадали несколько человек, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
"Сотрудники МЧС выезжали сегодня днем на место столкновения маршрутного такси и грузовика на улице Энтузиастов в Челябинске. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек", - уточнили в ведомстве.
Комментариями автоинспекторов и медиков ТАСС пока не располагает.
По информации местных СМИ, пострадали шесть человек.