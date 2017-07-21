Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Несколько человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Челябинске

Новости Урала
21 июля, 15:41 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, июля. /ТАСС

ДТП произошло на улице Энтузиастов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Маршрутка и грузовик столкнулись в Челябинске в пятницу, по предварительным данным, пострадали несколько человек, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

"Сотрудники МЧС выезжали сегодня днем на место столкновения маршрутного такси и грузовика на улице Энтузиастов в Челябинске. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек", - уточнили в ведомстве.

Комментариями автоинспекторов и медиков ТАСС пока не располагает.

По информации местных СМИ, пострадали шесть человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
4
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
5
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама