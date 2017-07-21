Несколько человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Маршрутка и грузовик столкнулись в Челябинске в пятницу, по предварительным данным, пострадали несколько человек, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

"Сотрудники МЧС выезжали сегодня днем на место столкновения маршрутного такси и грузовика на улице Энтузиастов в Челябинске. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек", - уточнили в ведомстве.

Комментариями автоинспекторов и медиков ТАСС пока не располагает.

По информации местных СМИ, пострадали шесть человек.