ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Производство молока в Свердловской области выросло почти на 40% за пять лет. Об этом в пятницу сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Хочу остановиться на такой важной отрасли, как молочное животноводство. Сегодня Свердловская область входит в 10 лучших регионов России по объемам производства молока и занимается первое место в УрФО. Объемы производства молока растут, так, за пять лет мы приросли почти на 40% от общего объема", - сказал он на заседании правительства.

По словам регионального министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева, во многом увеличение обеспечивается благодаря строительству и реконструкции животноводческих объектов, а также из-за перевода на автоматические доильные аппараты.

"За период с 2007 по 2016 год нашей областью с участием господдержки введены в эксплуатацию 102 объектов молочного животноводства на 28 тыс. голов, из них в 2016 году завершены работы по строительству и модернизации на 22 объектах. Производство молока возросло с 524 тысяч тонн в 2008 году до 675 тыс. тонн по итогам 2016 года", - сказал он.

Фермеры Свердловской области установили рекорд по среднесуточному удою молока, его производство в расчете на одну корову составило 19 литров, сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2015 году среднесуточный удой по области достиг 17 литров, в 2016 году - 18 литров, а в этом году среднесуточный удой по области достиг очередного максимума - 19 литров молока.

Увеличилось производство молока и в некоторых регионах Центрального федерального округа. Так, например, в Рязанской области за первое полугодие рост составил на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона. С января по июль было произведено 176 тыс. тонн молока. "Продуктивность дойных коров в целом по региону составила 3213 кг на одну корову, что также превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 9,3%. По словам местных фермеров, достичь роста по производству молока удалось во многом благодаря господдержке сельхозпроизводителей, применению современных технологий в содержании и кормлении животных, постоянному повышению эффективности племенной работы", - отметили в пресс-службе.