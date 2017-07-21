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Партия ветеранов выдвинула своего кандидата на участие в выборах свердловского губернатора

Новости Урала
21 июля, 16:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июля. /ТАСС

По данным партии, Олег Сотников - участник боевых действий в Афганистане, директор и учредитель негосударственного учреждения "Исследовательский центр предпринимательства и права"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Свердловская избирательная комиссия приняла документы для регистрации на выборах губернатора от кандидата от Партии ветеранов России, директора Исследовательского центра предпринимательства и права Олега Сотникова. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"21 июля в рабочую группу избирательной комиссии Свердловской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, обратился Олег Сотников. Ранее он был выдвинут кандидатом на должность губернатора на конференции регионального отделения Партии ветеранов России", - сказали в пресс-службе.

Сотников получил разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда кандидата, он может начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения, пояснили в облизбиркоме. По данным партии, Сотников - участник боевых действий в Афганистане, директор и учредитель негосударственного учреждения "Исследовательский центр предпринимательства и права".

Этап выдвижения кандидатов на должность главы региона, а с ним и предоставление соответствующих документов в облизбирком завершаются 21 июля. Теперь до 26 июля претенденты должны сдать в избирком пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения для прохождения муниципального фильтра.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября. На сегодняшний день об участии в выборах главы региона заявили десять человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), председатель общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец ("Патриоты России"), юрист Иван Волков ("Российский общенародный союз").

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