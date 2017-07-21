Завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области в пятницу завершила прием документов на выдвижение кандидатов для участия в выборах губернатора региона. Об участии в выборах заявили 11 кандидатов, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Этап выдвижения кандидатов на должность главы региона, а с ним и предоставление соответствующих документов в облизбирком завершены в пятницу, 21 июля, в 18:00 (16:00 мск)", - сообщили там.

Об участии в выборах главы региона заявили 11 человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец ("Патриоты России"), юрист Иван Волков ("Российский общенародный союз"), директор негосударственного учреждения "Исследовательский центр предпринимательства и права" Олег Сотников (Партия ветеранов России).

Теперь до 26 июля претенденты должны сдать в избирком пакет документов для регистрации, в том числе и листы поддержки своего выдвижения. Первыми в регионе документы и подписи для прохождения муниципального фильтра сдали депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР) и депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

"Претенденты должны собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Со дня подачи документов у облизбиркома есть десять дней на их проверку, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней", - отметили там.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 10 сентября.