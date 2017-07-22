В Салехарде молния ударила в подстанцию, несколько районов города остаются без света

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Молния ударила в подстанцию в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), несколько районов города остаются без света. Об этом в субботу сообщили в администрации города.
"По погодным причинам сегодня в 10:05 мск произошло аварийное отключение электроэнергии. Специалисты АО "Салехардэнерго" запустили резервные генераторы. В 11:35 началось поэтапное подключение районов города", - уточнили в городской администрации.
По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, пожар возник из-за удара молнии в подстанцию и повлиял на электроснабжение всего города. "Автоматические системы выключили свет в городе, в том числе в здании правительства. На работу наших сотрудников это никак не повлияло. На 12:00 мск в нескольких районах города уже подключен свет", - отметили в пресс-службе, уточнив, что несколько часов во всем городе не было света.
По данным ГУ МЧС по региону, возгорания на подстанции не было. "Горел автомобиль рядом с подстанцией, причину отключений уточняйте у "Ямалкомунэнерго", - сообщили в ведомстве.
По словам представителя АО "Распределительная сетевая компания Ямала", ЧП произошло из-за попадания молнии в ЛЭП, сработала автоматическая защита, и произошло отключение, на место оперативно прибыли специалисты "РСК Ямала" для устранения аварии, и на данный момент идет постепенное подключение города.