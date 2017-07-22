Электроснабжение Салехарда, нарушенное после попадания молнии в подстанцию, восстановлено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), нарушенное после попадания молнии в подстанцию. Из-за ЧП весь город оставался без света несколько часов, сообщили в субботу в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Все восстановили в полном объеме, подачу осуществили примерно в 16:00 по местному времени", - уточнили в пресс-службе.

ЧП произошло в субботу в 10:05 мск. Сразу после этого специалисты АО "Салехардэнерго" запустили резервные генераторы.