Электроснабжение Салехарда, нарушенное после попадания молнии в подстанцию, восстановлено

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), нарушенное после попадания молнии в подстанцию. Из-за ЧП весь город оставался без света несколько часов, сообщили в субботу в пресс-службе губернатора ЯНАО.
"Все восстановили в полном объеме, подачу осуществили примерно в 16:00 по местному времени", - уточнили в пресс-службе.
ЧП произошло в субботу в 10:05 мск. Сразу после этого специалисты АО "Салехардэнерго" запустили резервные генераторы.