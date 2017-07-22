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Электроснабжение Салехарда, нарушенное после попадания молнии в подстанцию, восстановлено

Новости Урала
22 июля, 16:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июля. /ТАСС

Из-за ЧП весь город оставался без света несколько часов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), нарушенное после попадания молнии в подстанцию. Из-за ЧП весь город оставался без света несколько часов, сообщили в субботу в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Все восстановили в полном объеме, подачу осуществили примерно в 16:00 по местному времени", - уточнили в пресс-службе.

ЧП произошло в субботу в 10:05 мск. Сразу после этого специалисты АО "Салехардэнерго" запустили резервные генераторы.

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