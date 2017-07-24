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В Нижневартовске у 62 детей выявлен менингит

Новости Урала
24 июля, 8:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

По данным прокуратуры, причиной вспышки заболевания стали нарушения санитарных требований

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Вспышка энтеровирусного менингита произошла в Нижневартовске из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях. Врачи диагностировали заболевание у 62 детей, сообщила в понедельник прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что менингитом массово заболели воспитанники детских садов и летних лагерей Нижневартовска. Со ссылкой на региональные власти сообщалось, что речь идет о сезонном подъеме заболеваемости, и тяжелых случаев не зафиксировано.

"Прокуратура Нижневартовска провела проверку сведений, опубликованных в СМИ, о массовом заболевании несовершеннолетних в детских учреждениях города. Установлено, что в период с мая по июль 2017 года в больницы города за оказанием медицинской помощи обратилось 117 несовершеннолетних, у 62 из них был подтвержден диагноз "энтеровирусный менингит", - отметили в надзорном ведомстве.

Всем детям оказали медицинскую помощь. Проверка прокуратуры показала, что в образовательных учреждениях города не созданы безопасные условия обучения и воспитания детей, в том числе не соблюдаются санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. "В нарушение установленных требований в целях предупреждения распространения инфекции решение о приостановлении их работы своевременно не принималось, дополнительные противоэпидемиологические мероприятии не организовывались", - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что городские медучреждения вовремя не отправили экстренное извещение в Роспотребнадзор о случаях заболевания, профилактика которого также своевременно не была организована. По итогам проверки прокурор города внес руководителям департамента образования местной администрации, детской поликлиники и окружной клинической больницы представления, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, территориальный орган Роспотребнадзора оштрафовал учреждения здравоохранения и 13 образовательных учреждений города, а также должностных лиц указанных организаций за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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