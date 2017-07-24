Три летевших в Екатеринбург самолета вынужденно сели в Челябинске из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и транзитный рейс из Петропавловска-Камчатского, летевшие в Екатеринбург, совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска из-за тумана на Среднем Урале. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Рейсы U6-271 из Москвы, U6-386 из Петропавловска-Камчатского и FV-6401 из Санкт-Петербурга были вынуждены сесть в аэропорту Челябинска из-за тумана в Екатеринбурге. Сейчас все самолеты прибыли в Екатеринбург", - сказала собеседница агентства.