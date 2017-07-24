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Три летевших в Екатеринбург самолета вынужденно сели в Челябинске из-за тумана

Новости Урала
24 июля, 9:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

Сейчас все самолеты уже прибыли в Кольцово

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и транзитный рейс из Петропавловска-Камчатского, летевшие в Екатеринбург, совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска из-за тумана на Среднем Урале. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Рейсы U6-271 из Москвы, U6-386 из Петропавловска-Камчатского и FV-6401 из Санкт-Петербурга были вынуждены сесть в аэропорту Челябинска из-за тумана в Екатеринбурге. Сейчас все самолеты прибыли в Екатеринбург", - сказала собеседница агентства.

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