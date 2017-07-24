Три летевших в Екатеринбург самолета вынужденно сели в Челябинске из-за тумана

Гендиректор "Динамо": клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплатеСпорт 24 июля, 10:00
Датчанин Соби стал победителем пятого этапа марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 24 июля, 9:49
Подано три новых иска о банкротстве "Курганмашзавода"Новости Урала 24 июля, 9:42
Все вокруг футбола: какие экскурсии предложат в России болельщикам ЧМ-2018Спорт 24 июля, 9:41
Суд начал рассмотрение дела о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилищеНовости Урала 24 июля, 9:29
Глава Bellator: все допинг-пробы Емельяненко являются чистымиСпорт 24 июля, 9:13
Обладатель премии "Оскар" возглавил жюри фестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове-на-ДонуНовости партнеров 24 июля, 8:59
Защитник "Барселоны" Пике сообщил, что форвард Неймар остается в клубеСпорт 24 июля, 8:46
Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTAСпорт 24 июля, 8:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и транзитный рейс из Петропавловска-Камчатского, летевшие в Екатеринбург, совершили вынужденную посадку в аэропорту Челябинска из-за тумана на Среднем Урале. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.
"Рейсы U6-271 из Москвы, U6-386 из Петропавловска-Камчатского и FV-6401 из Санкт-Петербурга были вынуждены сесть в аэропорту Челябинска из-за тумана в Екатеринбурге. Сейчас все самолеты прибыли в Екатеринбург", - сказала собеседница агентства.