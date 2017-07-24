Суд начал рассмотрение дела о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд начал рассмотрение дела о массовых беспорядках в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным поведением, которые произошли в начале сентября прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Прокуратура ходатайствовала о рассмотрении дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище в закрытом режиме. Суд удовлетворил данное требование. Рассмотрение началось", - сказали там.

Дело возбуждено в отношение пяти молодых людей 1999-2001 годов рождения. По версии следствия, они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках. Установлено, что поводом стало недовольство правилами внутреннего распорядка, существующими в исправительном учреждении.

В конце августа 2016 года неустановленные лица в училище организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества. В результате пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей. Прокуратурой было установлено, что в спецучилище к работе с детьми допускались лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести.