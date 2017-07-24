Экс-начальник полиции отдела МВД "Чебаркульский" подозревается во взятке

Гендиректор "Динамо": клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплатеСпорт 24 июля, 10:00
Датчанин Соби стал победителем пятого этапа марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 24 июля, 9:49
Подано три новых иска о банкротстве "Курганмашзавода"Новости Урала 24 июля, 9:42
Все вокруг футбола: какие экскурсии предложат в России болельщикам ЧМ-2018Спорт 24 июля, 9:41
Суд начал рассмотрение дела о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилищеНовости Урала 24 июля, 9:29
Глава Bellator: все допинг-пробы Емельяненко являются чистымиСпорт 24 июля, 9:13
Обладатель премии "Оскар" возглавил жюри фестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове-на-ДонуНовости партнеров 24 июля, 8:59
Защитник "Барселоны" Пике сообщил, что форвард Неймар остается в клубеСпорт 24 июля, 8:46
Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTAСпорт 24 июля, 8:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Бывший начальник полиции межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" Челябинской области Михаил Данилов стал фигурантом уголовного дела о взятке на сумму свыше 500 тыс. рублей. В рамках проводимого расследования он арестован на два месяца, сообщили ТАСС в пресс- центре областного Следственного управления Следственного комитета России.
"Бывшему начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" Челябинской области Михаилу Данилову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в том, что получил взятку в сумме более 500 тыс. рублей от жителя Чебаркуля Дениса Кудрякова", - пояснили в СК.
По версии следствия, взятку Данилов получил в 2013-2015 гг. за покровительство игорному бизнесу. Подозреваемый в даче взятке Кудряков задержан. Расследование уголовного дела продолжается.