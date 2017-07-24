Экс-начальник полиции отдела МВД "Чебаркульский" подозревается во взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Бывший начальник полиции межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" Челябинской области Михаил Данилов стал фигурантом уголовного дела о взятке на сумму свыше 500 тыс. рублей. В рамках проводимого расследования он арестован на два месяца, сообщили ТАСС в пресс- центре областного Следственного управления Следственного комитета России.

"Бывшему начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" Челябинской области Михаилу Данилову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в том, что получил взятку в сумме более 500 тыс. рублей от жителя Чебаркуля Дениса Кудрякова", - пояснили в СК.

По версии следствия, взятку Данилов получил в 2013-2015 гг. за покровительство игорному бизнесу. Подозреваемый в даче взятке Кудряков задержан. Расследование уголовного дела продолжается.