Подано три новых иска о банкротстве "Курганмашзавода"

ТАСС, 24 июля. Три предприятия - Челябинский кузнечно- литейный завод, Государственная транспортная лизинговая компания и Минский механический завод имени С.И. Вавилова - подали иски о банкротстве Курганского машиностроительного завода. Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Курганской области.

Все заявления приняты к производству. Челябинский кузнечно-литейный завод просит признать обоснованной задолженность "Курганмашзавода" в сумме более 85,7 млн рублей, Государственная транспортная лизинговая компания - более 8,7 млн рублей. Судебные заседания по этим двум искам назначены на 21 августа.

Самый крупный иск подал "Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга БелОМО". Предприятие просит признать обоснованной задолженность Курганмашзавода в сумме более 212,7 млн рублей. Однако заявление суд пока оставил без движения из-за того, что заявитель не предоставил необходимую доверенность.

В июле 2017 года "Курганмашзавод" перешел под управление Центрального института по проектированию машиностроительных предприятий (входит в госкорпорацию "Ростех") сроком на три года. Решение о смене управляющего было принято почти единогласно на совете директоров. Ранее завод находился под управлением концерна "Тракторные заводы". Также акционеры приняли решение по итогам 2016 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

История банкротства "Курганмашзавода"

Ранее сообщалось, что подразделение Росгвардии подало иск о признании "Курганмашзавода" банкротом, также истцами по данному делу проходят ПАО "ТрансФин-М", требования которого составляют около 130 млн рублей, и Государственная транспортная лизинговая компания - 4,1 млн рублей.

В начале мая этого года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с "Курганмашзавода" 352 млн рублей. Предварительные слушания назначены на конец июля.

АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты (БМП), состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.