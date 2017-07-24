За выходные площадь лесных пожаров в Югре увеличилась почти в 12 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за выходные увеличилась почти в 12 раз. Об этом в понедельник сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"На утро 24 июля 2017 года в лесах Югры действует 25 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 673,9 га. Возгорания зафиксированы на территории шести лесничеств", - сказали там.

По данным пятницу 21 июля, в лесах Югры действовало 13 лесных пожаров площадью 57 га.

По данным на сегодняшний день, в Белоярском районе специалистами авиационной и наземной охраны лесов выявлено 9 природных пожаров, площадь которых - 181 га. "С 23 июля в Белоярском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В специализированной диспетчерской службе Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов отмечают, что угрозы населенным пунктам нет. Принимаются все необходимые меры по тушению лесных пожаров", - пояснили в ведомстве.

Всего в тушении лесных пожаров задействовано 456 специалистов авиалесоохраны Югры. На сегодняшний день в трех районах Югры объявлен особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры (о его начале объявили 5 мая) зафиксировано 179 лесных пожаров общей площадью 1971,4 га. За этот же период в 2016 году специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов потушили 261 возгорание. Площадь территорий, пройденных пожарами, составила более 3822,69 га.