Предприятие УГМК вложит 1,4 млрд руб. в новый способ переработки отходов

ТАСС, 24 июля. Учалинский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Башкирии, который является предприятием сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК), вложит 1,4 млрд рублей в строительство комплекса по переработке отходов, сообщили в пресс-службе УГМК. Комплекс позволит превращать отходы (хвосты), которые остаются после обогащения руды, в безопасный для окружающей среды пастовый продукт (рекультивант), который, в свою очередь, будут использовать для восстановления чаши отработанного Учалинского карьера.

"На Учалинском ГОКе завершились гидравлические испытания нового комплекса. Хвосты обогащения смешиваются с флокулянтом (химическим реагентом) для получения пасты необходимой плотности в специальных емкостях, объем 9 тыс. кубических метров. Цель испытаний - определить прочность металлоконструкций, сварочных соединений и герметичность запорной арматуры трубопроводов, а также самих сгустителей", - сказали там.

Основная часть работ по строительству комплекса пастового сгущения хвостов завершена, ввод в эксплуатацию планируется в конце лета - начале осени. "Во время испытаний оба сгустителя диаметром 37 метров были заполнены водой. Таким образом, мы отследили часть технологического процесса. Результатами испытаний мы остались довольны", - сказал начальник цеха технологических гидротехнических сооружений ГОКа Рафаэль Якупов.

"Осталось закончить работы по устранению недочетов в части монтажа дополнительных задвижек в технологическом здании, произвести рихтовку пульповодов и водоводов, достроить пожарный резервуар и благоустроить территорию", - уточнили в пресс-службе.

Применение современных технологий позволит отказаться от изъятия земель для строительства нового хвостохранилища. До этого отходы производства отправлялись в действующее хвостохранилище, ресурсы которого на сегодняшний день практически исчерпаны. "Также проект обеспечит техническую рекультивацию чаши отработанного Учалинского месторождения, которая будет заполняться полученной на новом комплексе пастой. Реализация проекта по сгущению хвостов обогащения позволит значительно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду", - подчеркивают на предприятии.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.