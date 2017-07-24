Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоярская АЭС снизила мощность энергоблока БН-600 из-за неисправности

Новости Урала
24 июля, 10:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

Энергоблок № 4 (БН-800) продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с графиком

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанция (АЭС), которая расположена в Свердловской области, снизила мощность энергоблока № 3 с реактором на быстрых нейтронах для устранения неисправности в электрической части одного из турбогенераторов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе станции.

"В понедельник 24 июля 2017 года в 03:30 мск мощность энергоблока № 3 (БН-600) была снижена с 619 МВт до 402 МВт для устранения неисправности в электрической части одного из трех обслуживающих блок турбогенераторов. После отключения от энергосистемы турбогенератора № 4 в работе остаются турбогенераторы № 5 и 6. Энергоблок продолжает работу на уровне мощности 66% от номинальной", - отметили там.

В пресс-службе добавили, что энергоблок № 4 (БН-800) продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с графиком. БН-800 с реактором на быстрых нейтронах был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергетического пуска, а затем на этапах опытно- промышленной эксплуатации, проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
3
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
4
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кг
5
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле
6
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
7
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама