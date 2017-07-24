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В Екатеринбурге возбуждено дело после падения девушки с трехметровой высоты на аттракционе

Новости Урала
24 июля, 10:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

16-летняя девушка получила перелом вечером 4 июля на Октябрьской площади в ходе выполнения прыжка с подъемника, находившегося на высоте около 3,5 метра, на аэроподушку

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после того, как 16-летняя девушка получила перелом, упав с подъемника на одном из аттракционов во время спортивного фестиваля в Екатеринбурге в начале июля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба управления СК по Свердловской области.

Мероприятие проводилось в рамках "Недели мужества" (организатор RCC Boxing Promotions - прим. ТАСС). Посетители аттракциона прыгали с высоты 3,5 метра на батут.

"Вечером 4 июля 2017 года на Октябрьской площади в городе Екатеринбурге 16-летняя девушка получила перелом в ходе выполнения ею прыжка с подъемника, находившегося на высоте около 3,5 метра, на аэроподушку. Потерпевшая упала мимо аэроподушки, ударившись о брусчатку. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.

В промоутерской компании пояснили, что за работу аттракциона отвечал подрядчик мероприятия. "Девушка осуществляла прыжок с высоты 3,5 метра и в последний момент, наверно, от эмоций, сильно схватила руками за поручни площадки, с которой осуществлялся прыжок. Конечно, она не могла так долго провисеть, поэтому приземлилась частично на аэроподушку и частично на инструктора. По нашей информации, она госпитализирована в 9-ю больницу с травмой таза", - сказала пресс-секретарь RCC Boxing Promotions Анастасия Антоненкова, уточнив, что организаторы окажут помощь пострадавшей.

"Неделя мужества" и спорта прошла в Екатеринбурге с 3 по 9 июля. В течение семи дней на площадке перед Театром драмы прошли боксерские поединки, бои по тайскому боксу и смешанным единоборствам, а также открытые тренировки бойцов, чемпионат России по силовому экстриму, фестиваль экстремальных видов спорта.

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