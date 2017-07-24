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Семья из четырех человек погибла в ДТП в Тюменской области

Новости Урала
24 июля, 11:00 UTC+3 ТАСС

ДТП произошло на 317-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск

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ТАСС, 24 июля. Четыре человека, в том числе 11-летний ребенок, погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем на трассе в Тюменской области в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Трагедия произошла на 317-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, в которой погибла семья из четырех человек, проживавшая в Самарской области. По предварительным данным, 54-летний водитель автомашины Lada Priora, двигался по указанной автодороге со стороны города Омска в направлении Тюмени и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что на месте происшествия скончались мужчина, управлявший легковым автомобилем, а также трое его пассажиров: 30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик.

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