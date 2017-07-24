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СК проводит проверку по факту гибели ребенка от удара молнии на Урале

Новости Урала
24 июля, 11:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

Инцидент произошел в тот момент, когда мальчик вместе с двумя взрослыми родственницами собирал грибы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели мальчика 2012 года рождения в результате удара молнии около города Первоуральск Свердловской области во время сбора грибов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"22 июля 2017 года в правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о гибели мальчика 2012 года рождения, по предварительным данным, в результате удара молнии. По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - сказали там.

По данным следствия, инцидент произошел в тот момент, когда ребенок вместе с двумя взрослыми родственницами собирал грибы.

"Во время начавшегося дождя они решили укрыться в пролеске, расположенном в 500 метрах от 24 километра трассы Первоуральск - Шаля. В ходе начавшейся грозы мальчика поразило ударом молнии, женщины вызвали скорую медицинскую помощь, после чего понесли мальчика к трассе, где остановили попутную машину и поехали в сторону Первоуральска. Через некоторое время навстречу им подъехала скорая помощь, сотрудники которой провели необходимые реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось", - уточнили в пресс-службе.

Для определения точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза.

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