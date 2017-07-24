ВСМПО-Ависма поставит Rolls-Royce титановую продукцию на $76 млн

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля./ТАСС/. Корпорация "ВСМПО- Ависма" (входит в Ростех) и компания Rolls-Royce подписали долгосрочные соглашения на поставку титановой продукции на $76 млн. Об этом сообщила пресс-служба ВСМПО.
"Корпорация ВСМПО-Ависма подписала несколько долгосрочных соглашений с компанией Rolls-Royce на период до 2026 г. Условия всех соглашений различны. Согласно условиям новых соглашений, ВСМПО-Ависма будет поставлять Rolls-Royce титановые кольца, блиски и диски вентилятора для принципиально новых реактивных двигателей. Ожидаемый доход от соглашений потенциально превысит $76 млн", - сообщила пресс-служба корпорации.
ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников - 20 тыс. человек.
Rolls-Royce является вторым по рыночной доле производителем авиационных двигателей в мире.