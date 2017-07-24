Превышения опасных веществ в воздухе из-за пожаров в ЯНАО не выявлено

ТАСС, 24 июля. Превышения концентрации опасных газов из- за природных пожаров в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) не выявлено, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В регионе горит более более 5,8 тысячи гектаров, введен режим ЧС.

"Мониторинг воздуха на предмет содержания продуктов горения проводится несколько раз в сутки во всех районах ЯНАО. Замеры воздуха в населенных пунктах по состоянию на утро понедельника превышений не выявили", - сказали в управлении.

Дым от лесных пожаров дошел до административного центра ЯНАО - города Салехард. "Задымление в Салехарде связано с природными пожарами вблизи города. Зафиксированы очаги в районе города Лабытнанги, поселков Катравожа и Зеленый Яр, села Аксарка", - сказали в администрации города.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +30 градусов. По последним данным, в регионе действуют 50 пожаров на площади около 5,8 тысячи гектаров.

В тушении природных пожаров задействовано 16 воздушных судов - вертолеты Ми-8 и самолеты Л-42. К работе по тушению природных пожаров привлечено порядка 400 сотрудников ямальских структур - Лесохраны, "Ямалспаса".