Действовавшая более 60 лет несанкционированная свалка на Среднем Урале прекратила работу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Работа действовавшей более 60 лет на Среднем Урале несанкционированной свали прекращена по требованию прокуратуры Первоуральска, с эксплуатирующих организаций взысканы средства за причиненный ущерб в размере 853 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного надзорного ведомства.
"В Первоуральске прокуратура добилась прекращения работы несанкционированной свалки, действовавшей более 60 лет, и взыскания с эксплуатирующих организаций в доход бюджета ущерба в размере 853 млн рублей. Установлено, что земельный участок в Билимбаевском лесничестве площадью 6,5 га используется под несанкционированное складирование отходов производства и потребления", - говорится в сообщении.
Земельный участок был отведен для свалки мусора на 10 лет в марте 1953 года. По данным прокуратуры, по окончании срока использования участок должен быть приведен в пригодное для лесонасаждения состояние, однако администрация муниципалитета не сделала этого. "Прокуратура установила фактическое размещение отходов производства и потребления на данном земельном участке", - уточнили в ведомстве.
По результатам проведенной проверки прокуратура направила иск в Первоуральский городской суд, который был удовлетворен. "Суд исковые требования прокурора удовлетворил, возложив на администрацию городского округа Первоуральск, компании "Форвест" и "Сталь маркет" (эксплуатировавшие свалку - прим. ТАСС) обязанность разработать проект рекультивации и провести ее до 31 декабря 2018 года. Кроме того, удовлетворены требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, - с каждого предприятия взыскано по 426,5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды". Сейчас деятельность свалки прекращена, складирование мусора не осуществляется.