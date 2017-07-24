Более 4,5 тыс. жителей Зауралья остались без воды в результате аварии на водопроводах

ТАСС, 24 июля. Свыше 4,5 тыс. жителей Курганской области остались без водоснабжения в результате аварии на двух водопроводах в Кургане и одном - в поселке Путейский Кетовского района Зауралья. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Без водоснабжения остались более 4,5 тыс. жителей региона, все они находятся в Кургане. Что касается поселка Путейский, сложно посчитать количество оставшихся без воды человек, так как там частные дома", - сказала собеседница агентства.

По данным официального сайта компании "Водный союз", без воды, в том числе, остались две школы и четыре детских сада.