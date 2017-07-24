В ядерном центре на Урале создали медицинский лазер, превосходящий зарубежные аналоги

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники Российского Федерального Ядерного Центра - Всероссийского научно- исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ - ВНИИТФ, Челябинская область) разработали и изготовили тулиевый лазер для медицины, который по ряду параметров превосходит импортный аналог лидирующего в мире производителя подобных устройств, сообщили в понедельник в пресс-центре организации.

"Сотрудники научно-исследовательского отделения экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ разработали и изготовили тулиевый волоконный лазер для медицины "Ланцет". Изделие по ряду параметров превосходит аналог мирового лидера по изготовлению волоконных лазеров. После проведения клинических испытаний в случае успеха планируется постановка его на производство, что станет хорошим примером импортозамещения", - отметили в пресс-центре.

По данным РФЯЦ - ВНИИТФ, тулиевые лазеры используются в косметологии, ЛОР-хирургии, стоматологии, для остеоперфорации, в гинекологии, проктологии, сосудистой патологии, в урологии. "Следующая стадия - клинические испытания лазера", - пояснили ТАСС в организации.

Тулий - редкоземельный элемент, закупается РФЯЦ - ВНИИТФ у отечественного производителя.

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - один из двух действующих в России ядерных оружейных центров мирового уровня.