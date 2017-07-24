Музыканты Кубы, Армении и России исполнят джаз в Камышлове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Новоорлеанский джаз и этно-фолк прозвучат в уральском городе Камышлове (Свердловская область) в исполнении музыкантов из Кубы, Армении и России на фестивале UralTerraJazz. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет в Камышлове 5 августа, он соберет музыкантов из России, Кубы и Армении. Гостей старинного города кроме выступления российских и зарубежных джазовых музыкантов ждут выставки, ярмарки и мастер-классы артистов фестивальной сцены", - уточнили в департаменте.

По словам организаторов, новоорлеанский джаз представит ансамбль "Kickin’ Jass Orchestra" (Екатеринбург), латиноамериканскую музыку - группа "San Salvador" (Куба), произведения и обработки армянских композиторов, народную и духовную армянскую музыку - коллектив "Chico’s New Trio" (Армения). "Главным событием фестиваля обещает стать выступление Вадима Эйленкрига, считающегося лучшим исполнителем джаза на трубе, и трио Даниила Крамера (Москва)", - добавили в департаменте.

Одновременно с UralTerraJazz пройдет фестиваль декоративно-прикладного творчества и гастрономии "Земляничный джем". "Уральская земляника - символ фестиваля. На прилавках представят варенье, приготовленное по собственным рецептам, посетители смогут приобрести рассаду земляники разных сортов, а также комнатные и садовые цветы. Также гости города побывают на пеших и автобусных экскурсиях по Камышлову", - отметили в департаменте.

По словам художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Даниила Крамера, UralTerraJazz - одно из немногих имиджевых мероприятий на территории России, которое проходит в небольшом городе. В прошлом году фестиваль собрал в Камышлове музыкантов из шести стран и более 5 тыс. гостей. Ценители джаза услышали музыкантов из Москвы и Екатеринбурга, а также из США, Китая, Казахстана, Словакии, Польши, выступающих в самых разных стилях - от старинного джаза и блюз-рока до этно-джаза. Тогда в информационном туре в Камышлов впервые приняли участие туроператоры из соседних регионов - Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

В этом году на UralTerraJazz впервые пройдет конкурс юных исполнителей джаза. Главным призом для победителя станет финансовый грант и возможность сыграть на одном из концертов с Даниилом Крамером.