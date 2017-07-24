"Южуралзолото" окажет помощь уральской семье, у которой на пожаре погибло трое детей

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Руководство АО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) выделит все необходимые средства на лечение, выплатит материальную помощь семье, пострадавшей в ночь на воскресенье при пожаре в селе Верхняя Кабанка Пластовского района Челябинской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Президент "Южуралзолото" Константин Струков поручил оказать всю необходимую помощь семье проходчика шахты "Центральная" Владимиру Виниченко, пострадавшей при пожаре в селе Верхняя Кабанка Пластовского муниципального района. Руководство группы компаний заявило, что выделит все необходимые средства на лечение, выплатит материальную помощь семье, а также совместно с властями Пластовского района возьмет на себя организацию похорон погибших детей. Сбор средств для семьи проходчика организовали и его коллеги", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье в селе Верхняя Кабанка в одном из частных домов произошел пожар. В результате глава проживавшей в доме семьи получил ожоги третьей степени 30% тела, его трое детей и племянница погибли. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил выплатить семьям погибших материальную помощь, организовать похороны детей и оказать медицинскую помощь пострадавшему. Областное управление СК РФ по факту пожара проводит проверку.