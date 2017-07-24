Жителя Кургана оштрафовали на 200 тыс. руб. за призывы к терроризму в соцсетях

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ТАСС, 24 июля. Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил жителя Кургана, признанного виновным в публичных призывах к террористической деятельности, к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Курганской области.
"Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Кургана за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма". Суд в качестве санкции выбрал штраф в размере 200 тыс. рублей, а не реальный срок лишения свободы, учитывая, что молодой человек полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и оказывал помощь следствию", - говорится в сообщении.
Сотрудники регионального управления ФСБ установили, что осужденный являлся активным приверженцем радикальных течений ислама. "На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он на постоянной основе в открытом доступе размещал высказывания, направленные на пропаганду террористической деятельности. В частности, речь идет о ведении вооруженного джихада с врагами ислама в радикальной форме - самоубийственного терроризма под видом религиозной идеологии, а также призывы к такой деятельности", - отмечается в сообщении ведомства.