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Музей горной машинерии под открытым небом создадут в уральском моногороде Краснотурьинске

Новости Урала
24 июля, 18:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

Для реализации этого проекта областное правительство выделило около 3 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Музей горной машинерии (машин, механизмов и технического оборудования) под открытым небом создадут в свердловском моногороде Краснотурьинске. Для реализации этого проекта областное правительство выделило около 3 млн рублей, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"Поддержан из областной казны новый туристический проект в Краснотурьинске - музей горной машинерии под открытым небом с уникальной геологической экспозицией. Создание музея станет одним из шагов программы по благоустройству этого моногорода. На установку малых архитектурных форм, ограждений, наружного освещения музея городу выделяется 2,9 млн рублей", - сообщили в департаменте.

Средства на развитие туристической инфраструктуры в размере 7,3 млн рублей также получили уральские города Невьянск, Горноуральск и Алапаевск.

"Горноуральск получит 2,2 мнл рублей на обустройство Висимского центра культуры, музея быта и ремесел и музея Мамина-Сибиряка, расположенных в поселке Висим, а также музейного комплекса в селе Мурзинка. Алапаевску предназначены 1,4 млн рублей, которые позволят улучшить инфраструктуру Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства", - пояснили в департаменте.

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