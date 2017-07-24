Поток мигрантов в Свердловскую область заметно снизился по сравнению с прошлым годом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Свердловской области сообщает о снижении потока мигрантов из-за рубежа - за первые полгода 2017 г. в регионе получили либо продлили статус вынужденного переселенца на 15% приезжих меньше, чем в том же периоде прошлого года, а ходатайств о признании беженцем и предоставлении временного убежища стало на 77% меньше. Как сообщила начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Ольга Петрова, в министерстве эту тенденцию связывают со стабилизацией обстановки в странах, откуда приезжают мигранты.

"С начала года предоставлено государственных услуг по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия на 15% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также существенное снижение зарегистрировано по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории РФ и по заявлениям о предоставлении временного убежища - снижение на 77%", - сказала Петрова в понедельник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС в Екатеринбурге. Абсолютных цифр Петрова не привела.

По данным областного управления МВД, традиционными лидерами по въезду в регион являются граждане Таджикистана (за последние три года их доля во внешнем миграционном притоке увеличилась с 36% до 46%) и Киргизии (снижение с 23% до 19%), из стран с визовым порядком въезда лидером остается Китай (9%).

Миграционная ситуация на территории региона стабильная, говорит Петрова. "Прослеживается тенденция к увеличению количества мигрантов, прибывающих семьями. Растет количество несовершеннолетних иностранных граждан: если в 2015 году их доля в миграционном потоке составляла 15% от общего количества находящихся в регионе, то на сегодняшний день доля несовершеннолетних - 19%", - сказала начальник управления.