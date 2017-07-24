Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поток мигрантов в Свердловскую область заметно снизился по сравнению с прошлым годом

Новости Урала
24 июля, 18:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

Традиционными лидерами по въезду в регион являются граждане Таджикистана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Свердловской области сообщает о снижении потока мигрантов из-за рубежа - за первые полгода 2017 г. в регионе получили либо продлили статус вынужденного переселенца на 15% приезжих меньше, чем в том же периоде прошлого года, а ходатайств о признании беженцем и предоставлении временного убежища стало на 77% меньше. Как сообщила начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Ольга Петрова, в министерстве эту тенденцию связывают со стабилизацией обстановки в странах, откуда приезжают мигранты.

"С начала года предоставлено государственных услуг по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия на 15% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также существенное снижение зарегистрировано по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории РФ и по заявлениям о предоставлении временного убежища - снижение на 77%", - сказала Петрова в понедельник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС в Екатеринбурге. Абсолютных цифр Петрова не привела.

По данным областного управления МВД, традиционными лидерами по въезду в регион являются граждане Таджикистана (за последние три года их доля во внешнем миграционном притоке увеличилась с 36% до 46%) и Киргизии (снижение с 23% до 19%), из стран с визовым порядком въезда лидером остается Китай (9%).

Миграционная ситуация на территории региона стабильная, говорит Петрова. "Прослеживается тенденция к увеличению количества мигрантов, прибывающих семьями. Растет количество несовершеннолетних иностранных граждан: если в 2015 году их доля в миграционном потоке составляла 15% от общего количества находящихся в регионе, то на сегодняшний день доля несовершеннолетних - 19%", - сказала начальник управления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
2
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
3
Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне
4
Турция передала дочь задержанной на границе с Сирией россиянки отцу
5
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
6
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
7
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама