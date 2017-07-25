Военные ЦВО в Киргизии отразили учебное нападение на полигон на Иссык-Куле

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ТАСС, 25 июля. Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии в ходе проверки боеготовности сил антитеррора отразили нападение условных диверсантов на объекты морского испытательного полигона Каракол на озере Иссык-Куль. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Три условные диверсионно-террористические группы вторглись на периметр военного российского объекта на озере Иссык-Куль с воды и суши, пытаясь захватить административные и складские здания. Дежурные силы обнаружили "боевых пловцов" и завязали бой, на помощь им вышли подразделения усиления, которые блокировали нападавших, прижав их к воде. Боевиков, захвативших катер, перехватила морская группа немедленного реагирования. Нападение отразили в рамках проверки боеготовности сил антитеррора", - сказали там.
По данным ЦВО, испытательный полигон Каракол входит в состав объединенной российской военной базы в Киргизии и предназначен для проведения испытаний морского подводного вооружения. Характеризуется уникальными физико- географическими и гидрологическими условиями, которые позволяют проводить исследования круглый год.