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СК начал проверку сообщения СМИ о непредоставлении жилья детям-сиротам в Зауралье

Новости Урала
25 июля, 9:05 UTC+3 ТАСС

Согласно публикации, должностные лица администрации Кургана продолжительный период времени не исполняют решения судов о предоставлении жилья детям-сиротам

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Материал из 1 страницы
Здание администрации Кургана

Здание администрации Кургана

© ТАСС/Александр Алпаткин

ТАСС, 25 июля. Следственные органы СК РФ по Курганской области проводят проверку после публикации в СМИ материала о неисполнении администрацией Кургана решений суда о предоставлении жилья детям-сиротам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В понедельник, 24 июля 2017 года, на одном из информационных порталов размещена статья о том, что должностные лица администрации Кургана продолжительный период времени не исполняют решения судов о предоставлении жилья детям-сиротам. Следственными органами СК РФ по Курганской области в связи с публикацией указанного материала проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц администрации Кургана, а также действиям сотрудников службы судебных приставов Курганской области, не обеспечивших исполнения решений суда", - говорится в сообщении.

ТАСС пока не располагает комментарием администрации Кургана.

Ранее сообщалось о том, что департамент имущественных и земельных отношений Курганской области освоил в первом квартале 2017 года лишь 6,3% от общего объема средств, выделенных на предоставление квартир детям-сиротам. По данным прокуратуры региона, это свидетельствует об отсутствии организации работы по надлежащему освоению денежных средств. Более того, приобретаемые жилые помещения не соответствуют условиям контрактов. При этом в 2017 году Курганская область получила порядка 81,5 млн рублей из федерального бюджета на жилье для детей-сирот.

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