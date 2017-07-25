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Около 80 человек будут участвовать в автопробеге к 90-летию ДОСААФ в Свердловской области

Новости Урала
25 июля, 11:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июля. /ТАСС

Предполагается участие 20 автомобилей, 20 мотоциклов и порядка 10-20 велосипедов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Порядка 80 человек на автомобилях, мотоциклах и велосипедах проедут по территории Свердловской области в рамках международного автопробега "С востока на запад России" к 90-летию ДОСААФ. Эстафету передает Среднему Уралу Тюменская область, которая завершает автопробег, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, генерал-майор Аркадий Воробкало.

"Около 80 человек примут участие в автопробеге, который пройдет по территории Свердловской области 30 июля. Всего предполагается участие 20 автомобилей, 20 мотоциклов и порядка 10-20 велосипедов. Автопробег на Среднем Урале начнется с Тугулыма, куда приедет две машины из Тюменской области, затем он пойдет по территории Пышмы, Камышлова, Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Параллельно к нам будут присоединяться люди из Ирбита, Туринска, Режа, Асбеста, Каменск-Уральского, в результате в конечную точку - Екатеринбург - приедет порядка 24 машин", - сказал он.

Участники автопробега из Тюменской области передадут свердловчанам его символы - знамя ДОСААФ и икону Покрова Божией матери. "Будет молебен, и люди, которые будут встречать икону, смогут приложиться к ней и помолиться, попросить у нее заступничества", - сказал на пресс- конференции иерей храма Большой Златоуст Сергей Кунгуров.

В Екатеринбурге 31 июля в честь автопробега будут развернуты интерактивные площадки. Все желающие смогут ознакомиться с авиамоделями, ретро-автомобилями и мотоциклами, пострелять в тире и попробовать себя в сдаче норм ГТО. "Самый главный приз - спортивный мотоцикл, но заработать его непросто, испытания серьезные", - отметил Воробкало.

Об автопробеге

Автопробег "С востока на запад России" стартовал во Владивостоке 4 июля. Он уже прошел по территории Дальнего Востока, Сибири, Тюменской области. После Свердловской области участники пробега поедут в Челябинскую область и далее в сторону Волгограда. "Из Волгограда часть участников поедет в Минск, а часть - в Севастополь сухопутным путем, где и завершится автопробег", - уточнил Воробкало.

Всего в рамках автопробега будет охвачено около 60 регионов. "По территории Курганской области пробег не идет, но руководитель региональной организации ДОСААФ готовит капсулу с землей с памятника в Кургане и везет ее в Тюмень, чтобы передать участникам. То же касается и других регионов. Затем все капсулы будут торжественно заложены в Севастополе в специальном месте на набережной", - подчеркнул Воробкало, добавив, что по итогам автопробега будет создан документальный фильм и печатный альманах.

ДОСААФ России отпраздновало 90-летний юбилей в январе 2017 года.

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