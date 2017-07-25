В Свердловской области с октября 2017 года начнут готовить радиотелеграфистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Свердловской области с октября 2017 года откроет специальность "Радиотелеграфист приемных радиоустройств". В первом наборе обучиться смогут 40 призывников, сообщил во вторник ТАСС председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, генерал-майор Аркадий Воробкало.

"Новая специальность "Радиотелеграфист приемных устройств" открывается с 1 октября 2017 года, первый набор - 40 человек. Это по заказу Министерства обороны РФ. Учить будут две школы - в Екатеринбурге и в Ирбите. На данный момент радиотелеграфистов обучают в школах ДОСААФ в 15 регионах РФ", - сказал он.

В 2016 году в качестве эксперимента региональные отделения ДОСААФ начали готовить призывников для службы в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). "Для такого рода войск, как ВДВ, срок службы в 1 год маловат. Программа настолько насыщенная, что отводить целый месяц на начальную военную подготовку и прыжки с парашютом - роскошь. Поэтому в прошлом году в качестве эксперимента вывели месячный курс подготовки именно на образовательные учреждения ДОСААФ", - отметил Воробкало.

По его словам, программа предусматривает общевойсковую и парашютную подготовку. "Общевойсковая подготовка - это так называемый курс молодого бойца, а парашютная - знакомство с парашютом, с тем, как его укладывать, и три прыжка: один - простой, второй - со снаряжением и третий - в полной экипировке. Требования (к призывникам - прим. ТАСС) очень жесткие: хорошая морально-психологическая устойчивость, категория здоровья группы "А", - уточнил собеседник агентства.

В прошлом году группа подготовки к службе в ВДВ в ДОСААФ Свердловской области насчитывала порядка 30 человек. "В этом году уже на плановой основе Минобороны РФ мы готовим 40 человек - 20 весной и 20 осенью. Первый выпуск отправился служить в Читу, где находятся части специального назначения ВДВ. Мы поддерживаем с ними связь, узнаем, как они служат", - подчеркнул Воробкало.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что в 2016 году более 1 тысячи стрелков- парашютистов подготовились в ДОСААФ к службе в Воздушно- десантных войсках.