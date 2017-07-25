ФАС оштрафовала три челябинские компании за сговор при обслуживании школ и детсадов

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало три местные компании за то, что они вступили в сговор при обслуживании школ и детских садов Челябинска, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ведомства.
"Челябинское УФАС России вынесло постановления о наложении на ООО "Мастер-Комфорт" штрафа в размере 2,1 млн рублей, на ООО "Мастер-Сервис" и ООО "Гарант" - по 1,5 млн рублей на каждое. Эти компании, обслуживая инженерные сети и электрические установки в муниципальных образовательных учреждениях Челябинска, вступили в антиконкурентный сговор", - рассказали в антимонопольном ведомстве.
Как сообщает УФАС, компании разделили между собой рынок по территориальному принципу, и другие организации фактически не могли предложить свои услуги образовательным учреждениям. "Дело передано в правоохранительные органы для изучения действий компаний на соответствие требованиям Уголовного кодекса РФ", - сообщили в УФАС.