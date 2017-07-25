Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС оштрафовала три челябинские компании за сговор при обслуживании школ и детсадов

Новости Урала
25 июля, 13:03 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 25, июля. /ТАСС

Компании разделили между собой рынок по территориальному принципу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало три местные компании за то, что они вступили в сговор при обслуживании школ и детских садов Челябинска, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ведомства.

"Челябинское УФАС России вынесло постановления о наложении на ООО "Мастер-Комфорт" штрафа в размере 2,1 млн рублей, на ООО "Мастер-Сервис" и ООО "Гарант" - по 1,5 млн рублей на каждое. Эти компании, обслуживая инженерные сети и электрические установки в муниципальных образовательных учреждениях Челябинска, вступили в антиконкурентный сговор", - рассказали в антимонопольном ведомстве.

Как сообщает УФАС, компании разделили между собой рынок по территориальному принципу, и другие организации фактически не могли предложить свои услуги образовательным учреждениям. "Дело передано в правоохранительные органы для изучения действий компаний на соответствие требованиям Уголовного кодекса РФ", - сообщили в УФАС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
Под Тулой начался снос незаконно построенных цыганских домов
4
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
5
В "Ак Барсе" заявили, что контракт Зарипова с клубом не вступил в законную силу
6
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама