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В Свердловской области будут судить хирурга после смерти прооперированного им хоккеиста

Новости Урала
25 июля, 14:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июля. /ТАСС

Врач в нарушение требований инструкций провел операцию без ассистента

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Хирург городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) предстанет перед судом после смерти прооперированного им хоккеиста местной команды "Спутник". Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура направила в Дзержинский районный суд уголовное дело в отношении врача-хирурга первого хирургического отделения городской больницы №1 Нижнего Тагила, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 января 2016 года к врачу-хирургу, дежурившему в приемном отделении нижнетагильской больницы, с жалобами на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги обратился хоккеист местной команды "Спутник". После осмотра ему был поставлен диагноз - тупая травма живота, врач назначил ему проведение экстренной операции.

"Врач-хирург в операционном блоке больницы в нарушение требований ведомственных инструкций без ассистента, хотя имел такую возможность, провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. Впоследствии, 7 января 2016 года, возникла послеоперационная несостоятельность швов, что привело к острому массивному артериальному кровотечению из сосудов", - говорится в сообщении.

После операции пациент стал жаловаться на боли в области живота и жажду. "После дополнительного осмотра у пациента зафиксировано внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок, в связи с чем назначено проведение повторной операции и реанимационных мероприятий. В ходе операции произошла остановка сердечной деятельности пациента, он скончался", - сообщает прокуратура.

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