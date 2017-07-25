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Судимый за попытку мятежа Леонид Хабаров стал кандидатом в СФ от Свердловской области

Новости Урала
25 июля, 16:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июля. /ТАСС

Полковник Хабаров вошел в список кандидатов в сенаторы от выдвинутого КПРФ на выборы губернатора Алексея Парфенова

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Леонид Хабаров

Леонид Хабаров

© ТАСС/Антон Буценко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов, выдвинутый КПРФ на выборы губернатора Свердловской области, во вторник представил трех кандидатов в члены Совета Федерации. Среди кандидатов в сенаторы - полковник Леонид Хабаров, осужденный в 2014 году за попытку организации вооруженного мятежа в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в избирательной комиссии Свердловской области.

"Алексей Парфенов представил трех кандидатов в члены Совета Федерации, среди них - Леонид Хабаров, Олег Белов (заслуженный врач РФ - прим. ТАСС) и Александр Ладыгин (депутат Заксобрания Свердловской области - прим. ТАСС)", - сообщили в облизбиркоме.

Дело Хабарова

Бывшего директора Института военно-технического образования и безопасности Уральского федерального университета, первого коменданта перевала Саланг в Афганистане полковника запаса Леонида Хабарова задержали в Екатеринбурге в 2011 году. Ему было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".

26 февраля 2013 года Свердловский областной суд признал Хабарова виновным по статьям УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Террористический акт" и приговорил к 4,5 года колонии. Согласно приговору, Хабаров был сторонником Владимира Квачкова, также осужденного за организацию вооруженного мятежа.

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Экс-полковник Владимир Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на тогдашнего руководителя РАО ЕЭС России, а ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения 5 июня 2008 года был оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор. Через день, 23 декабря 2010 года, Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и в терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд признал Квачкова виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, 18 июля 2013 года Верховный суд снизил этот срок до 8 лет.

В августе 2013 года Верховный суд РФ оставил приговор Хабарову в силе, не удовлетворив жалобу его защиты. После чего была подана апелляция в ЕСПЧ.

В начале июля 2014 года суд Абакана смягчил наказание Хабарову, заменив лишение свободы на ограничение свободы. По словам пресс-секретаря Управления судебного департамента Республики Хакасия Юлии Кузьминой, Хабаров активно участвовал в общественной жизни колонии, отличался примерным поведением, конфликтов у него с администрацией колонии не было. При вынесении решения суд учел также тот фактор, что Хабаров находится на пенсии и является инвалидом второй группы.

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