В Югре введен режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Геннадий Бухтин в среду подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом сообщили в департаменте общественных связей губернатора ХМАО.

"Такая мера предпринята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов вследствие лесных пожаров. В соответствии с документом будет создан оперативный штаб под руководством заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева. Его работа будет организована на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ХМАО", - уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные площадь лесных пожаров в округе увеличилась почти в 12 раз. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 673,9 га. На 25 июля в регионе действовало 34 природных пожара. Наиболее сложная ситуация складывается на территории Березовского и Белоярского районов, где введен особый противопожарный режим и режим ЧС.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, угрозы населенным пунктам, социально значимым и потенциально опасным объектам, расположенным на территории Югры, нет. Сил и средств для борьбы с пожарами достаточно.

В соседнем Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 23 июля также введен режим ЧС из-за природных пожаров. По последним данным, на территории региона действует более 80 пожаров на площади более 15 тыс. га. На Ямал стягиваются дополнительные силы спасателей - два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76. Причиной сложной пожароопасной обстановки стала жара, которая вторую неделю держится на территории ХМАО и ЯНАО, столбик термометром днем достигает отметки 23-28 градусов.