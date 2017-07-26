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Саперы ЦВО помогли восстановить перекрытую селями дорогу в Таджикистане

Новости Урала
26 июля, 9:41 UTC+3 ТАСС

Для взрывов было использовано более 120 кг тротила

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ТАСС, 26 июля. Российские военные специалисты помогли восстановить перекрытую селевыми потоками автодорогу Душанбе - Куляб - Хорог, соединяющую столицу Таджикистана с расположенными на Памире регионами. Для взрывов было использовано более 120 кг тротила, сообщил в среду помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"После обращения республиканских властей была проведена авиаразведка района бедствия, высажены подразделения саперов и минометчиков, которые помогли спасателям и дорожникам Таджикистана расчистить завалы на пути реки Пяндж и снизить уровень воды, открыв дорогу. Российские военные помогли восстановить перекрытую селевыми потоками автодорогу Душанбе - Куляб - Хорог, соединяющую столицу Таджикистана с расположенными на Памире регионами. Для очистки русла горного потока военнослужащие применили около 120 кг тротила и более 70 мин", - сказал Рощупкин.

8  июля с гор левобережного Дарваза сошло несколько селей, которые на двух участках перекрыли автомобильное движение в Горно-Бадахшанской автономной области, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.

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