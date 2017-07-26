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Кандидат партии "Зеленые" в губернаторы Свердловской области сдал документы в избирком

Новости Урала
26 июля, 9:54 дата обновления: 26 июля, 9:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июля. /ТАСС

Всего об участии в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, выдвинутый партией "Зеленые" на выборы губернатора Свердловской области, подал в облизбирком документы и листы поддержки выдвижения для регистрации в качестве кандидата. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комиссии.

"Константин Киселев сдал пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней", - уточнили в пресс-службе.

Киселев также представил трех кандидатов в члены Совета Федерации: директора "Инвест-сервиса" Илью Борзенкова, гендиректора "Ньютон-ПР" Алексея Глазырина и ректора Гуманитарного университета Льва Закса.

Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Срок сдачи документов для регистрации завершается в среду, 26 июля.

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек, в том числе врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия").

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