Кандидат партии "Зеленые" в губернаторы Свердловской области сдал документы в избирком

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду китаянка Хэ Цзы завершила карьеруСпорт 26 июля, 10:29
Оркестр Мариинского театра и японская пианистка Канон Мацуда выступят во ВладивостокеНовости партнеров 26 июля, 10:29
Bellator: Емельяненко может провести реванш с Митрионом после своего следующего бояСпорт 26 июля, 10:11
Украинский концерн "Антонов" будет ликвидирован в течение двух месяцевЭкономика и бизнес 26 июля, 10:04
Рябков назвал санкции США шагом к уничтожению перспектив нормализации отношений с РоссиейПолитика 26 июля, 9:55
Семин: футболист "Локомотива" Ари был прооперирован и выбыл примерно до Нового годаСпорт 26 июля, 9:42
Россияне с начала года заплатили около 60 млн рублей штрафов за нарушение закона о куренииОбщество 26 июля, 9:37
Футболисты "Зенита" Смольников и Новосельцев не полетели в Израиль на матч Лиги ЕвропыСпорт 26 июля, 9:17
Гендиректор ФК "Уфа": состав команды укомплектован, но не исключены новые приобретенияСпорт 26 июля, 9:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, выдвинутый партией "Зеленые" на выборы губернатора Свердловской области, подал в облизбирком документы и листы поддержки выдвижения для регистрации в качестве кандидата. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комиссии.
"Константин Киселев сдал пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней", - уточнили в пресс-службе.
Киселев также представил трех кандидатов в члены Совета Федерации: директора "Инвест-сервиса" Илью Борзенкова, гендиректора "Ньютон-ПР" Алексея Глазырина и ректора Гуманитарного университета Льва Закса.
Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Срок сдачи документов для регистрации завершается в среду, 26 июля.
Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек, в том числе врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия").