НПО автоматики будет участвовать в конкурсе по созданию системы управления для "Союза-5"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. НПО автоматики им. Семихатова (Екатеринбург) намерено стать одним из участников конкурса по созданию системы управления для ракеты-носителя "Союз-5". Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"Мы будем участвовать в конкурсной процедуре по созданию системы управления для "Союза-5", готовим эскизный проект, в котором прописываем основные параметры разработки. Наша система управления конкурента по основным показателям - цена, масса-габаритные параметры и надежность", - сказал Мисюра.

По словам генерального директора, основной конкурент - это Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина.

"Мы давно создаем системы управления для "Союзов-2" разных модификаций, в это лето было совершено уже несколько успешных пусков ракет-носителей с разных космодромов", - добавил Мисюра.

Ранее, в декабре 2015 года, Леонид Шалимов, занимавший тогда пост гендиректора предприятия, сообщил, что НПО занимается разработкой усовершенствованной системы для "Союза-5".

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.

О ракете "Союз-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ. На второй - РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты- носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Также для пусков ракеты планируется использовать комплекс "Морской старт".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год.