Число оплаченных онлайн покупок выросло в Екатеринбурге на 49% в 2017 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Количество жителей Екатеринбурга, которые оплачивают покупки онлайн, выросло на 49% в первом полугодии 2017 года, рост связан с "мобилизацией" покупателей и ростом числа бесконтактных способов оплаты. Об этом в среду сообщили журналистам на пресс-конференции сотрудники "Яндекс.Деньги".

"По данным исследования нашего сервиса, горожане все активнее платят через интернет. Так, в первые шесть месяцев 2017 года число пользователей из Екатеринбурга, которые оплачивают покупки онлайн, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%, количество платежей увеличилось на 52%, а оборот - на 77%. Больше всего за раз (в среднем) люди расходуют деньги на авиабилеты - 7400 рублей, погашение кредитов - 2720 рублей и на платное телевидение - 1840 рублей", - сообщили там, уточнив, что рост связан с "мобилизацией" покупателей и ростом бесконтактной оплаты.

Также в сервисе отмечают, что жители Екатеринбурга стали больше тратить на онлайн-платежи в пользу государства. "В первом полугодии средний взнос по налогам вырос более чем на 70% (до 900 рублей), а платеж за госуслуги - на 25% (до 670 рублей). Средний платеж по штрафам ГИБДД увеличился не так заметно, всего на 2%, и составил 553 рубля. Похоже, екатеринбуржцы стараются оплачивать штрафы в первые 20 дней после нарушения правил дорожного движения, когда действует 50% скидка", - пояснили сотрудники компании.

Специалисты отмечают, что в целом оплата со смартфонов пользуется популярностью у жителей всего Уральского федерального округа. Опыт таких платежей есть у 66,2% респондентов, через мобильный браузер платят 33,1% опрошенных уральцев, в приложениях для смартфонов - 56,9%. За последние полгода каждый пользователь совершил со смартфона в среднем 7,7 платежей, самыми популярными методами онлайн-оплаты на Урале являются интернет-банкинг, банковские карты и электронные кошельки.