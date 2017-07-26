Предъявлено обвинение владельцам двух собак, загрызших ребенка на Урале

Деревня Пальмино. Место, где собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку (февраль 2017 г.) © СУ СК по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение двум владельцам собак, которые в начале года загрызли девочку в Свердловской области. Об этом в среду ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Владельцам животных предъявлено обвинение по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". При предъявлении обвинения следователи руководствовались результатами экспертизы ДНК, которая пришла на днях из Санкт-Петербурга. Эксперты установили, что на теле ребенка обнаружены ДНК животных. Расследование уголовного дела по данному факту продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 5 февраля на детской площадке в Пальмино Свердловской области было найдено тело 7-летней девочки, на которую, по предварительным данным, напали собаки. Животных умертвили.

Владельцу одной из собак была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В марте 2017 года останки собак были отправлены на экспертизу в Санкт-Петербург. Установлено, что животные использовались для охоты.