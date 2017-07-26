Ретроспективы Кончаловского, Сокурова и Соловьева представят на уральском кинофестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Ретроспективы известных российских кинорежиссеров Андрея Кончаловского, Александра Сокурова, Сергея Соловьева, Аллы Суриковой и Эльдара Рязанова представят на II Уральском открытом фестивале российского кино, который пройдет в сентября в Свердловской области. Об этом в среду сообщил журналистам директор киносмотра, председатель областного отделения Союза кинематографистов России Владимир Макеранец.

"Наш фестиваль завершил прием заявок на участие, интерес к нему растет, на отбор поступило 140 картин. Сейчас формируется конкурсная программа, ведутся переговоры о показе фильма "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Кроткая" Сергея Лозницы. На фестиваль приедут Александр Сокуров, Сергей Соловьев, Алла Сурикова. Пройдут показы ретроспектив Андрея Кончаловского, Сергея Соловьева, Александра Сокурова, Аллы Суриковой, Эльдара Рязанова, Андрея Прошкина", - сказал Макеранец.

Кинофорум вне конкурса покажет современное китайское и киргизское кино, а также короткометражные фильмы. "Специально в память о 100-летии революционных событий мы сформировали программу фильмов о событиях 1917 года. Она состоит из кинолент "Агония" Элема Климова, "Конец Санкт-Петербурга" Всеволода Пудовкина 1927 года, "Цареубийца" Карена Шахназарова и "Романовы" Глеба Панфилова", - отметил Макеранец.

Студенты мастерской ВГИКа Сергея Соловьева покажут на фестивале две театральные постановки, а Александр Сокуров представит фильмы своих учеников из Кабардино-Балкарского госуниверситета.

Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет со 2 по 8 сентября в Свердловской области во второй раз. Жюри киносмотра возглавит режиссер и сценарист Андрей Прошкин. В рамках "Уралкинофеста" в Екатеринбурге и городах области будет показано более 100 фильмов, пройдут творческие встречи, круглые столы и специальные события, вход на кинопоказы бесплатный.