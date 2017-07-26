В трамваях Магнитогорска протестируют систему искусственного интеллекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники екатеринбургского НПО автоматики им. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработали систему искусственного интеллекта для общественного транспорта. Как сообщил в среду гендиректор предприятия Андрей Мисюра, систему протестируют в трамваях Магнитогорска (Челябинская область).

"Наши специалисты разработали искусственный интеллект для транспорта, чтобы максимально исключить человека от принятия решения. Данную систему установим на четырех трамваях в Магнитогорске для апробации. Искусственный интеллект сможет проводить дистанционную диагностику неисправностей на городском транспорте", - сказал Мисюра.

По его словам, в каждом трамвае установят более десятка датчиков, которые проводят замеры технических параметров. "Искусственный интеллект фиксирует отклонения, идентифицирует неполадку и предупреждает о будущей поломке, то есть система сама принимает решение. Применение разработки позволит более эффективно использовать оборудование, снизить затраты на ремонт, составлять планы закупок", - сказал он.

Ранее сообщалось, что НПО автоматики первым в России организовало капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов, планировалось, что модернизация будет проводиться по чешским технологиям. "Мы решили отказаться от сотрудничества с коллегами из Чехии, а создаем совершенно другую схему. НПО автоматики будет производить преобразовательную аппаратуру, пульты, системы микроклимата и искусственного интеллекта, а черное железо, кабины, датчики, корпуса и железнодорожные тележки будут делать на Усть-Катавском заводе (Челябинская область - прим. ТАСС), который также входит в госкорпорацию "Роскосмос" и обладает данными компетенциями. Уже есть контракт на модернизацию 100 трамваев в год", - сказал Мисюра.

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ, транспорте. В частности, предприятие делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.