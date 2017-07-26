МЧС предупредило о сильных дождях в Свердловской области

ТАСС, 26 июля. Сильные дожди ожидаются на территории Свердловской области 26 июля. Об этом в среду ТАСС сообщили в региональном главке МЧС РФ.

"По информации синоптиков, 26 июля на севере Свердловской области ожидаются сильные дожди. В связи с этим возможен подъем уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение автодорожных условий", - сказал представитель министерства.

Главное управление МЧС России по Свердловской области приведено в режим повышенной готовности. Штормовое предупреждение направлено в муниципальные образования, и единые дежурно-диспетчерские службы с целью принятия дополнительных мер по снижению рисков ЧП.