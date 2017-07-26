Площадь лесных пожаров в Югре за два дня увеличилась почти в шесть раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 24 июля увеличилась почти в шесть раз - с 673,9 га до 4,9 тыс. га. Об этом сообщили в среду ТАСС в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"Количество пожаров зарегистрированных за сутки - 35 общей площадью 4,9 тыс. га, из них локализовано четыре лесных пожара на площади 35 га", - уточнили в департаменте.

По данным департамента, по решению комиссии по ЧС приостановлено тушение восьми лесных пожаров на площади 4,3 тыс. га. "Они находятся на большом удалении, где нет угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Стоимость их тушения кратно превышает ущерб", - пояснили в ведомстве, уточнив, что причиной пожаров являются грозы.

Ранее сообщалось, что и. о. губернатора ХМАО Геннадий Бухтин в среду подписал распоряжение о введении в Березовском и Белоярском районах режима ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки.

Также в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 23 июля введен режим ЧС из-за природных пожаров. По последним данным, на территории региона действует 89 пожаров на площади более 18 тыс. га. На Ямал стянуты дополнительные силы спасателей - два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76. Причиной сложной пожароопасной обстановки стала жара, которая вторую неделю держится на территории ХМАО и ЯНАО, столбик термометром днем достигает отметки 23-28 градусов.