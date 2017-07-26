Осужденные в колонии Нижнего Тагила завершили голодовку

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Осужденные исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле, которые ранее объявили голодовку и просили послабления режима, начали принимать еду. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко.
Ранее прокуратура региона сообщала, что начала проверку в связи отказом от приема пищи 14 осужденных исправительной колонии № 5 в Свердловской области. Причина отказа от приема пищи - несогласие с режимом отбывания наказания в колонии, при этом осужденные высказали пожелания послабления режима, а также организации свиданий со своими знакомыми.
"Голодовка прекращена, заключенные вышли на ужин", - сказал он, отметив, что в среду в учреждение прибыли сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области.
По данным Левченко, подобные акции происходят регулярно. Как ранее отметил представитель ведомства, в данном случае осужденные за серьезные преступления (убийство, изготовление оружия, умышленное причинение вреда здоровью, побег из мест лишения свободы, сбыт наркотических веществ и так далее) просят послабления режима, но администрация не может пойти на такие требования.