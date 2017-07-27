Белоярская АЭС вывела энергоблок БН-600 на номинальную мощность после неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанция (АЭС, Свердловская область) вывела энергоблок № 3 с реактором БН-600 на быстрых нейтронах на номинальную мощность после устранения неисправности в электрической части одного из турбогенераторов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе электростанции.

"В среду (26 июля) в 19:00 местного времени (17:00 мск) энергоблок № 3 с реактором БН-600 был выведен на номинальную мощность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник 24 июля мощность энергоблока № 3 БН-600 была снижена с 619 МВт до 402 МВт для устранения неисправности в электрической части одного из трех обслуживающих блок турбогенераторов. Энергоблок работал на уровне мощности 66% от номинальной.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).