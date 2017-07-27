Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоярская АЭС вывела энергоблок БН-600 на номинальную мощность после неисправности

Новости Урала
27 июля, 9:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июля. /ТАСС

С 24 июля энергоблок работал на уровне мощности 66% от номинальной

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанция (АЭС, Свердловская область) вывела энергоблок № 3 с реактором БН-600 на быстрых нейтронах на номинальную мощность после устранения неисправности в электрической части одного из турбогенераторов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе электростанции.

"В среду (26 июля) в 19:00 местного времени (17:00 мск) энергоблок № 3 с реактором БН-600 был выведен на номинальную мощность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник 24 июля мощность энергоблока № 3 БН-600 была снижена с 619 МВт до 402 МВт для устранения неисправности в электрической части одного из трех обслуживающих блок турбогенераторов. Энергоблок работал на уровне мощности 66% от номинальной.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города
3
Саакашвили заявил, что не станет беженцем и будет бороться за возвращение на Украину
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Власти Приморья подтвердили следственные действия в отношении вице-губернатора Вишнякова
6
Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая
7
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама