Екатеринбург презентует заявку на право проведения ЭКСПО-2025 на выставке в Астане

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Свердловской области презентует заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге на ЭКСПО-2017 в Астане (Казахстан). Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.
"Делегация Свердловской области в августе примет участие в работе международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, которая открылась 10 июня в столице Казахстана - Астане. На полях ЭКСПО-2017 в российском павильоне будет презентована заявка РФ на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, состоится Российско-Казахстанский бизнес-форум с биржей деловых контактов, конференция по вопросам энергосбережения", - уточнили в департаменте.
Кроме этого, планируется провести переговоры с представителями органов исполнительной власти Казахстана, в том числе по вопросам инвестиций, энергетики и здравоохранения, а также с руководством основных регионов- партнеров Среднего Урала - Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и города Астаны.
Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, рабочая поездка в Астану нацелена на решение нескольких задач. "Республика Казахстан является стратегическим партнером Свердловской области по ряду направлений делового сотрудничества. Нам чрезвычайно интересен опыт Казахстана в продвижении заявки на право проведения всемирной выставки и возможность оценить результаты реализации такого масштабного проекта для развития городской территории, ее инфраструктуры", - приводит департамент слова министра. Сейчас идет формирование деловой делегации.
Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. В начале июля общее количество посетителей выставки превысило 1 млн человек.