В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Разгерметизация магистрального газопровода Игрим - Серов - Нижний Тагил произошла в Свердловской области, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
"Аварийно-восстановительные бригады ООО "Газпром трансгаз Югорск" ликвидируют ликвидируют последствия разгерметизации магистрального газопровода Игрим - Серов - Нижний Тагил диаметром 1020 мм в 21 км на северо-восток от города Ивделя Свердловской области. Специалистами проведены работы по прекращению подачи газа на поврежденный участок. На место происшествия следует оперативная группа МЧС", - отметили в управлении.
По данным спасателей, в результате происшествия загорание лесного массива не обнаружено. "Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.