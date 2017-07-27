В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Разгерметизация магистрального газопровода Игрим - Серов - Нижний Тагил произошла в Свердловской области, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Аварийно-восстановительные бригады ООО "Газпром трансгаз Югорск" ликвидируют ликвидируют последствия разгерметизации магистрального газопровода Игрим - Серов - Нижний Тагил диаметром 1020 мм в 21 км на северо-восток от города Ивделя Свердловской области. Специалистами проведены работы по прекращению подачи газа на поврежденный участок. На место происшествия следует оперативная группа МЧС", - отметили в управлении.

По данным спасателей, в результате происшествия загорание лесного массива не обнаружено. "Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.