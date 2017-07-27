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Площадь лесных пожаров в Югре сократилась за сутки более чем на 1 тыс. га

Новости Урала
27 июля, 10:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июля. /ТАСС

Угрозы населенным пунктам сейчас нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сократилась за сутки с 4,9 тыс. га до 3,8 тыс. га. Об этом сообщили в четверг в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На сегодняшнее утро ситуация следующая: зарегистрировано 30 пожаров на площади 3,8 га", - уточнили в департаменте. На вечер среды в регионе было зарегистрировано 35 пожаров общей площадью 4,9 тыс. га.

Ранее сообщалось, что и. о. губернатора ХМАО Геннадий Бухтин в среду подписал распоряжение о введении в Березовском и Белоярском районах режима ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки. По данным департамента общественных и внешних связей Югры, сейчас угрозы населенным пунктам нет. Расстояние до населенных пунктов составляет от 20 до 80 км, по регламенту, управление лесными пожарами переходит в оперативный штаб, когда пожар подходит к пункту ближе, чем на 5 км.

По данным первого замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Евгения Платонова, почвенная сухость позволяет гореть всей территории Югры. В Белоярском районе сохраняется четвертый класс пожароопасности, в Березовском - третий, в Ханты- Мансийском, Октябрьском, Советском, и Сургутском районах - второй.

Для тушения лесных пожаров и сброса воды на леса привлечена тяжелая техника: вертолеты Ми-8 и самолеты АН-2. Накануне из Нефтеюганска прибыл вертолет Ка-32 с водосливным устройством, который сразу приступил к тушению. Эта техника способна выливать до 3,5 т воды одновременно. Кроме того, 27 июля на помощь в Белоярский район прибыл еще один мощный вертолет Ми-8МТ со сливным устройством, который используется специально для тушения лесных пожаров, уже отработано около 1,6 км лесной кромки.

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