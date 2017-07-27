Суд на Урале закрыл угольное предприятие на 60 суток из-за жалоб на неприятный запах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Суд города Кушва Свердловской области по требованию Роспотребнадзора приостановил работу местного предприятия по производству угля ООО "Уралуголь" на 60 суток после обращения жителей с жалобой на присутствие удушливого запаха. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"Поступило обращение жителей города Кушва с жалобой на присутствие в воздухе удушливого запаха, связанного с продуктами горения, преимущественно в вечернее и ночное время суток. С февраля 2017 года на территории промышленной площадки ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков" организована деятельность предприятия по производству древесного угля ООО "Уралуголь", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, у предприятия "отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту ориентировочного размера и окончательной санитарно-защитной зоны для участка получения углей, отсутствуют результаты лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятия (сооружения) и на границе санитарно-защитной зоны за истекший период 2017 года".
Как уточнили в ведомстве, для предотвращения угрозы здоровью населения Кушвинского городского округа в отношении ООО "Уралуголь" составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". "Суд приостановил деятельность предприятия с 24 июля 2017 года сроком на 60 суток", - сказали в пресс-службе".